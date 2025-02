Il derby è della Montagna. Retignano schiantato 3-0

In Terza categoria solo tre squadre versiliesi su otto hanno brindato coi 3 punti: nel girone unico di Massa Carrara le due seravezzine Montagna (che ha annientato 3-0 il Retignano nel derbyssimo dell’Alta Versilia) e SalaVetitia (che è tornata subito da sola in testa alla classifica approfittando del pareggio del Monti); nel girone B di Lucca il Bargecchia (che così si rialza dal periodo un po’ sottotono).

Girone lucchese. Mentre in vetta si registra l’allungo del Vorno sul Sant’Alessio (adesso a +6), c’è il successo di misura 1-0 del Bargecchia allenato da ’Pippo’ Piana: per espugnare il campo del Veneri basta il gol-partita di Michele Gemignani. Pareggio dello Stiava col Villa Basilica: al “Martellini“ la sbloccano i gialloblù padroni di casa grazie al tap-in di Andrea Dati (all’8° sigillo in questo campionato) dopo il doppio palo colpito prima da Abdel Zghibri e poi da Matteo Dianda; nella ripresa gli avversari segnano la rete del definitivo 1-1. Terza sconfitta di fila e crisi aperta (2 punti fatti nelle ultime 5 gare) per il Lido di Camaiore: i cavallucci di Francesco Orsetti perdono 3-2 sul campo del Real Borgo Pittini ultimo della classe, non bastandogli i sigilli di Marzio Luisotti (capocannoniere del torneo con 19 centri) e capitan Angelo Vizzoni. Il Pittini è trascinato dalla tripletta di Jonathan Pacini. Gli altri risultati della 19ª giornata (la 6ª di ritorno): Vorno-Galleno 3-0; BioAcqua AV Le Case-Sant’Alessio 3-1; Traversagna-Spianate 1-4; Lammari-Atletico Marginone 0-0.

Girone apuano. Si riprende subito la vetta solitaria il SalaVetitia Seravezza che in uno dei tre posticipi del lunedì sera batte 2-0 a domicilio l’Attuoni Avenza grazie a Daniele Puccetti e Leonardo Costa. La Montagna Seravezzina si abbatte sul Retignano facenda sua la sentita sfida: il 3-0 al “Buon Riposo“ è confezionato da Michele Giovannini (doppietta che lo fa salire a 14 centri) e da Angelo Mataj. Sconfitte di misura per lo Sporting Forte dei Marmi (piegato 1-0 dal Cinquale sul sintetico di via Versilia subendo gol in avvio) e per lo Sporting Marina (che cade 3-2 a Fossone contro la Don Bosco non bastandogli le reti di Nicolò Lopiano e Alessandro Neri). Questi gli altri risultati della 19ª giornata (la 6ª di ritorno): Monti-Virtus San Marco Luni 1-1; Podenzana-Gragnolese 0-3; Spartak Apuane-Fosdinovo 4-0.