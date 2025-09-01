Il derby finisce senza reti. Si decide tutto al ritorno

OSIMANA0JESINA0

OSIMANA: Verdini, Falcioni (1’ st Pigini), Caruso, Ercoli (35’ st Marchesini), Patrizi, Pagliarini, Severini, Fermani, Mafei, Buonaventura (10’ st Mancini), Gigli (25’ st Modesti). Panchina: Cingolani, Manini, Rivellini, Cantarini, Pierucci. All. Labriola.

JESINA: Santarelli, Manna (35’ st Coppari), Mafione (10’ st Ceccarelli), Urlietti, Giovannini Luca, Lapi, Massei (30’ st Borocci), Nacciariti (10’ st Corneli), Tittarelli, Minnozzi (25’ st Gionannini Lion), Cingolani. Panchina: Gasparoni, Stefoni, Angeletti, Pecci. All. Malavenda.

Arbitro: Spadoni di Pesaro.

Un pareggio senza reti nel derby che ritorna dopo una stagione, ma il pubblico (numeroso e vociante, con l’assenza degli ultras jesini in protesta da tempo con l’attuale società) accorso al Diana non si è annoiato. Tutto rimandato alla gara di ritorno, a Jesi, mercoledì 17 settembre, per il passaggio del turno.

Poco prima del quarto d’ora la prima grande occasione della partita con l’ex Santarelli che smanaccia (con il pallone che ha varcato la linea bianca, protestano i tifosi e la panchina di casa) un colpo di testa di Mafei. È la partita degli ex in panchina e in campo. Tittarelli, due stagioni fa in giallorosso, impegna il giovane Verdini con un diagonale deviato in angolo. Poi è Minnozzi, altro ex, che si gira bene ma Verdini è reattivo per la presa a terra. L’Osimana quest’anno sembra giocare più palla a terra sfruttando le palle inattive visto il buon piede di Ercoli. Gigli svetta di testa da corner ma non trova di poco la porta. A ridosso della mezz’ora ancora Mafei colpisce sempre di testa, ma la sua conclusione sfiora il palo alla sinistra di Santarelli. Al 44’ tocco dubbio di Urlietti di mano in area su cross di Caruso ma l’arbitro lascia correre.

A inizio ripresa meglio la Jesina che nella prima parte costringe i senzatesta alla difensiva. Massei ci prova con una conclusione da una ventina di metri, Verdini si salva come può in corner. Poi Mafione, al 5’, in rovesciata colpisce la traversa, mentre un paio di minuti dopo gran mischia in area locale con Verdini che si salva. Torna a farsi viva l’Osimana con Gigli, ma Santarelli e’ attento. Risponde al 21’ Tittarelli approfittando di una svista della retroguardia giallorossa, ma non riesce a incidere. Poco prima della mezz’ora dopo una bella azione sulla sinistra Modesti fa un bel velo per Mafei che non trova la porta da ottima posizione calciando altissima l’occasione più nitida della partita. Tittarelli ci prova di testa da corner ma non inquadra lo specchio di porta. Nel finale Modesti in un paio di occasioni cerca di rendersi pericoloso, ma le conclusioni vengono ribattute dalla difesa leoncella. Finisce con un pareggio, discorso rimandato alla gara di ritorno, ma fra sei giorni sarà già campionato. Osimana di nuovo al Diana contro il Montegranaro. Jesina in trasferta nel derby contro il Fabriano Cerreto.