Il derby in Promozione. Lampo Meridien, la fuga prosegue. Cortesi stende un buon Casalguidi

CASALGUIDI

0

LAMPO MERIDIEN

1

CASALGUIDI Carli, Rossi, Ghimenti, Puccianti (41 st Luccioletti), Bonaiuti, Borselli (44 st Capecchi), An Bonfanti, Al Bonfanti, De Simone, Dani (25 st Robusto), Ceccarelli (18 st Zoppi). A disp. Merci, Malusci, Rizzi, Diddi. All. Paolacci

LAMPO MERIDIEN Lampignano, Boghean, Nencini, Di Vito, Del Sorbo (1 st Zingarello), Cappellini, Fedi, Martini, Cortesi, Mercugliano (11 st N Ferrucci), Vannini. A disp. D’Angelo, Fresta, Dianda, Nikaj, L Ferrucci, Bonfanti, Notarelli. All. Benesperi

ARBITRO Angileri di Empoli

MARCATORE 26 pt Cortesi

NOTE 30 st espulso Zingarello per doppia ammonizione

CASALGUIDI

Con una rete, segnata da Cortesi, il Lampo Meridien espugna il difficile campo di Casalguidi, vince il derby e mantiene il primato in classifica generale, con due punti di vantaggio sul Cubino. È stata una vittoria sofferta per il Lampo Meridien, soprattutto nella parte finale della gara, quando gli ospiti sono rimasti in dieci per l’espulsione (doppio giallo) di Zingarello.

Gli ospiti sono passati in vantaggio al 26, con Cortesi, che sottoporta ha ribattuto in rete, una respinta corta di Carli. In precedenza, il Casalguidi era andato vicino al vantaggio, ma la conclusione della punta del Casalguidi è stata respinta sulla linea di porta da un prodigioso intervento di Del Sorbo. Al 37esimo è stato fischiato un rigore a favore del Casalguidi. Lo ha calciato De Simone. Sulla traiettoria è intervento in un tuffo Lampignano che ha respinto, sulla ribattuta i gialloblù colgono il palo.

Nella ripresa il Lampo Meridien ha controllato meglio la reazione del Casalguidi. Anche in inferiorità numerica non ha mai rischiato di subire il gol. In alcune situazioni gli ospiti con azioni di rimessa hanno tentato il raddoppio. I ragazzi di mister Benesperi hanno disputato una grande prova di carattere. Tutti i giocatori la volevano vincere ed alla fine, al triplice fischio, è stata grande la gioia nell’ambiente azzurro per i tre punti conquistati e la conferma del primo posto in classifica. Buona anche la prestazione del Casalguidi che ha tentato con tutte le proprie forze di ottenere un risultato positivo. Gialloblù sfortunati nell’occasione del rigore fallito.

Massimo Mancini