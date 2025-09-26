Il derby. L’allenatore Buratti carica il Trodica: "A Montegranaro un match importante»

"C’è da dare continuità ai risultati ed ecco perché la partita a Montegranaro rappresenta un momento chiave, anche in vista delle successive sfide con Tolentino e K Sport Montecchio Gallo". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, è concentrato sul match di domenica. "Giocheremo di nuovo su un campo in erba, per noi – aggiunge – non è il massimo considerando che si abbasseranno inevitabilmente i ritmi quando noi privilegiamo mantenerli alti, ma il fondo non deve essere assolutamente un alibi e comunque scenderemo in campo per conquistare i 3 punti".

Il Montegranaro è una formazione di valore. "Non ci sono dubbi, ha elementi esperti e un tecnico preparato. Davanti hanno in Tonuzi, Jallow e Albanesi che possono fare la differenza, in attacco sono molto forti e dovremo prestare attenzione. Sarà necessaria per assicurarsi i 3 punti una prova accorta, sapere leggere le varie fasi del match per colpire al momento giusto". La formazione del Trodica sarà sostenuta dal pubblico il cui entusiasmo è alle stelle dopo il buon avvio di stagione. "A Jesi – conclude Buratti, allenatore del Trodica – erano tantissimi e lo stesso succederà a Montegranaro, i tifosi ci danno ancora più spinta".