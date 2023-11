Il derby. L’Aurora Treia manda l’Appignanese al tappeto. È decisiva la rete firmata da Chornopyshchuk

Aurora Treia

Appignanese

AURORA : Frascarelli E, Massini, Marchetti, Fratini (43’ st Capradossi), Armellini, Palazzetti, Ripa, Pucci, Chornopyshchuk (44’ st Ramadori), Capponi (28’ st Romanzetti), Cervigni. A disp.: Cartechini, Frascarelli M, Ruani, Filacaro, Perfetti, Buschittari. All.: Compagnoni.

APPIGNANESE: Pettinari, Galassi (34’ st Pierantonelli), Zitti, Tarquini, Fagiani, Argalia, Gesuelli (34’ st Giampaoli), Gagliardini N (5’ st Stura), Raponi, Medei (5’ st Gagliardini E), Lasku. A disp.: Monteverde, Carbonari, Guerrero, Giulianelli, Carboni. All.: Cantatore.

Arbitro: Radi di Macerata.

Rete: 38’ Chornopyshchuk.

Il derby mette in palio punti pesanti e la vittoria conseguita dall’Aurora vale tanto. La prima occasione è dei locali (10’) con Ripa che non inquadra lo specchio della porta. Immediata la risposta ospite: il pallonetto di Lasku si spegne di poco sul fondo. Medei (28’) tenta il tiro a giro, ma non viene inquadrato lo specchio della porta. Il vantaggio dell’Aurora arriva al 38’: Cervigni scappa sulla fascia e mette un cross basso a centro area, Pettinari non trattiene il pallone e Chornopyshchuk con facilità deposita in fondo alla rete. Ci pensa Frascarelli (39’) a deviare in angolo il pallone calciato da Tarquini, il portiere concede il bis quando alza sopra la traversa il pallone colpito di testa da Raponi.

Nella ripresa si vede un’Aurora più determinata e decisa a mettere il sicuro il risultato. Ci prova Palazzetti (11’), poi l’arbitro annulla il gol di Chornopyshchuk. E ancora, Cervigni (28’) prova a chiudere la gara, ma la conclusione finisce larga, mentre il portiere non si lascia sorprendere dal tentativo di Cervigni (28’). Sul finire Romanzetti ha la possibilità di raddoppiare ma non sfrutta l’occasione.

L’Aurora ottiene tre punti importanti dopo cinque sconfitte consecutive e supera l’Appignanese che ritorna ad occupare l’ultima piazza in classifica.