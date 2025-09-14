Il derby provinciale. Matelica e Montefano a caccia di conferme

"Ci attende una partita complicata a Matelica, siamo reduci da una prestazione positiva e le sensazioni sono positive però di fronte avremo un avversario difficile". Stefano Bonacci, presidente del Montefano, parla del match di oggi alle 15.30. "Gli avversari – aggiunge – hanno cambiato tanto in estate e hanno fatto una bella campagna acquisti". I viola sono reduci dalla vittoria sulla Sangiustese, in settimana la squadra ha lavorato sodo per correggere quegli errori emersi nelle partite precedenti. "Contro Chiesanuova e Sangiustese – ricorda Bonacci – abbiamo preso gol su palle ferme, di contro abbiamo costruito tante occasioni in queste gare segnando due reti: è andata bene con la Sangiustese quando abbiamo segnato sul tramonto della gara mentre con Chiesanuova sul finire del match non siamo riusciti nell’impresa". C’è anche da dire che la formazione allenata da Bilò è attesa dalla prima trasferta della stagione. "In questi casi c’è sempre un filo di incognita giocando per la prima volta in trasferta".