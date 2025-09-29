Il derby provinciale. Real Forte spreca, Castelnuovo resiste in dieci

castelnuovo Garf.

real forte querceta

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Barghini, Quilici, Morelli, Cecilia, Leshi, Lunardi, Bartolomei, Cecchini, Conde, Nardi (24’st Ramacciotti), El Hadoui. A disp.: Pierallini, Rossi, Landi, Gasperoni, Micchi, Andreotti, Tassi, Barbetti. All.: Grassi.

REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Tofanelli, Mogavero, Michelucci (36’st Battisti), A. Ricci, Nicolini, Franzoni, Campo (24’st Gazzoli), Fantini, Borselli, Goh. A disp.: Di Nubila, Vitaggio, Porcellini, Bobbio, Bartolini, Bassi, I. Ricci. All.: Verdi.

Arbitro: Della Porta di Benevento.

Reti: 9’ pt Mogavero, 38’pt El Hadoui.

Note: espulso Lunardi al 13’ pt per fallo da ultimo uomo. Ammonito El Hadoui.

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Il Castelnuovo ridotto in dieci uomini dopo 13 minuti, per la severa espulsione di Lunardi si è difeso con grande caparbietà ed energia, contro i bianconerazzurri dell’allenatore Verdi che hanno fallito un’ incredibile serie di occasioni e dunque alla fine il pareggio è il risultato che in qualche modo premia l’andamento della gara.

Il Real Forte Querceta parte subito bene con conclusioni di Michelucci, Franzoni sul quale è bravo Barghini, che alla fine risulterà una dei migliori in campo. Al 7’ Franzoni e Fantini non riescono a mettere dentro un traversone invitante. Al 9’ i versiliesi passano in vantaggio grazie ad una leggerezza difensiva dei gialloblù che si lasciano infilare da una bella azione di Mogavero. Al 13’ il patatrac. Lunardi spintona Campo e per l’arbitro è espulsione da ultimo uomo. I gialloblù arretrano il baricentro e da parte dei versiliesi inizia la sagra delle occasioni mancate prima con Campo, poi Fantini e successivamente ancora Campo, Ricci e Fantini. Intanto Leonardo Barghini, classe 2007, terza presenza in Eccellenza si erge a saracinesca gialloblù. Il Castelnuovo risponde al 20’ con Nardi che dal limite dell’aerea tira alto. Poi al 27’ provvidenziale intervento di Tofanelli su El Hadoui ben appostato. Al 28’ su calcio d’angolo Nardi, a colpo sicuro conclude però fuori di testa. Al 38’ il gol del pareggio su un cross dalla destra di Bartolomei e colpo di testa vincente di El Hadoui. Poi ancora Barghini in evidenza su Fantini lanciato a rete.

Nella ripresa è tutto un concerto in chiave versiliese con i vari Franzoni, Fantini, Goh, Borselli, Gazzoli che non riescono a trovare il varco giusto per superare un sempre più rinfrancato Barghini. Prima dell’inizio della gara il presidente del Castelnuovo Alessandro Vichi ha premiato capitan Cecchini per le cento presenze in campionato.

Dino Magistrelli