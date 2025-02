Il derby sorride al Forte Querceta. Zebre ko nel finale per un errore

viareggio

0

real forte querceta

2

VIAREGGIO (4-2-3-1): Carpita; Bellini, Ricci, Nannetti, Bertelli; Ferrarese (43’ st T. Belluomini), Bianchi; C. Belluomini, Remedi, Baracchini (31’ st Bibaj); Ortolini. (A disp.: Manfredi, Morandini, Marcellusi, Del Tessa, Rossi, Sapienza, Bertola). All. Amoroso.

REAL FORTE QUERCETA (4-4-2): Luci; Fortunati, Vittorini, Tognarelli, Giubbolini; Bucchioni (28’ st Bracci), Bartolini, Stringara, Lucarelli (43’ st Nicolini); Jendoubi (23’ st Vignali), Mearini (28’ st Panicucci). (A disp.: Pastine, Frosina, Smecca, Maurelli, Quercetani). All. Buglio.

Arbitro: Trotta di Udine (ass. Giunta e Pieve).

Reti: 30’ st Bartolini (R), 46’ Bracci (R).

Note: ammoniti Fortunati (R) e Bracci (R); angoli 3-1 per il Real FQ; recupero 0’ pt e 4’ st.

VIAREGGIO – Il Real Forte Querceta espugna il Marco Polo Sports Center al termine di una partita che sembrava incanalata sullo 0-0 (sarebbe stato il degno risultato del poco spettacolo offerto) ma il cui corso viene invece cambiato da un episodio fortuito e inaspettato. La rete che sblocca il derby nell’anticipo della 23ª giornata d’Eccellenza è infatti uno svarione del portiere viareggino Carpita (un errore del resto può capitare a tutti) sul tiro senza pretese di Bartolini che arriva sì potente e beffardo ma viene tramutato in gol dal numero uno di casa. Ciò premesso... resta il fatto che il Forte Querceta è stato più "dentro" alla partita a livello di atteggiamento e mentalità. E nel vincere non ha rubato nulla, confermando il suo ottimo momento di forma. La fortuna del resto devi anche sapertela creare. E la squadra di Buglio ha imboccato la strada giusta, per suoi meriti.

Non si fanno a caso 16 punti (su 18) in 6 partite. Mentre il Viareggio continua a restare conficcato in quel tunnel buio: le zebre (che hanno incamerato soltanto 6 punti nelle ultime 7 gare) vengono ora scavalcate in classifica proprio dal Real FQ e sono finite fuori dalla zona playoff... in attesa poi dei risultati delle partite odierne. I bianconeri sono come in un vortice di negatività fra assenze (che rendono corta una rosa che comunque si è impoverita nel mercato invernale) e circostanze avverse (vedi legni colpiti e lunghe squalifiche).

Ma il vero problema del Viareggio continua ad essere in realtà il gioco: assai lacunoso e latitante. La manovra è poco avvolgente e soprattutto mancano la nota concretezza offensiva (chi dovrebbe finalizzare tira poco e male verso la porta avversaria), i giocatori che saltano l’uomo e creano con guizzi estemporanei ed anche i leader di personalità in grado di trascinare i compagni nel momento di difficoltà.

Il derby di ieri sera è stato bruttino e blando. Il Forte Querceta l’ha sbloccato a 15 minuti dalla fine e poi si è chiuso bene, con linee compatte e pochi spazi concessi. Il Viareggio ha accusato il colpo e non ha reagito alla doccia gelida rappresentata dal modo in cui è andato sotto nel punteggio. Poi nel recupero la spizzata sottomisura del subentrato Bracci con la difesa bianconera che gioca alle “belle statuine“ in marcatura su palla inattiva (calciata furba da Bartolini). La partita è tutta qui. Buglio e i suoi fanno festa. Amoroso e la dirigenza viareggina riflettono.

Simone Ferro