Il derby torna al Melani. Pistoiese, antenne dritte. Il Prato è pronto a tutto

90 minuti che con ogni probabilità non cambieranno, né in bene né in male, le sorti del campionato, ma che potrebbero riaccendere l’entusiasmo in casa Pistoiese per affrontare al meglio il finale di stagione. Il derby contro il Prato, in programma questo pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio Marcello Melani, porterà con sé le consuete motivazioni legate alla rivalità tra le tifoserie e alla voglia di predominare sugli acerrimi nemici, ma non potrà comunque far passare in secondo piano la rilevanza del match anche in chiave classifica.

La Pistoiese proviene infatti da tre gare senza vittoria, con una grande quantità di amarezza per i soli due punti racimolati nelle ultime tre domeniche. Dall’altro lato invece il Prato arriva alla gara in ottima salute, con quattro partite senza ko e senza reti incassate. Una difformità di condizione che potrebbe rimescolare ulteriormente le carte di un match che già di per sé vivrà sul sottilissimo filo dell’equilibrio. Tornando però a parlare di motivazioni, la Pistoiese è chiamata al riscatto e, in senso più esteso, a concludere al meglio il campionato nonostante il distacco dalla vetta sembri ormai incolmabile. Dodici punti da recuperare a Forlì e Ravenna in appena undici giornate appare un margine troppo ampio anche per i più inguaribili ottimisti, il tutto nonostante gli arancioni, sul campo, abbiano dimostrato di non essere inferiori alle citate compagini romagnole. All’orizzonte si profila però la possibilità di disputare i playoff e, in caso di vittoria, di inserirsi nella classifica per gli eventuali ripescaggi in Serie C, nel caso in cui ci fossero formazioni della terza serie pronte a fare un passo indietro in estate. Un’ipotesi che al momento non è preventivabile né calcolabile, ma di cui la Pistoiese dovrà necessariamente tenere conto. Ecco perchè concludere con più punti possibili la stagione è di fatto un obbligo per Villa e i suoi ragazzi e non ci sarebbe modo migliore di riprendere il cammino di vittorie che vincendo contro gli eterni rivali biancazzurri.

Escluso il successo dello scorso marzo, annullato poi dalla giustizia sportiva alla luce dell’esclusione dal campionato della Pistoiese, il Prato non si impone al Melani dall’agosto 2016, quando passò per 1-4 in Coppa Italia in una delle serate più nere della ultradecennale gestione Ferrari. Per tornare all’ultima vittoria in campionato dei biancazzurri in casa arancione bisogna invece tornare indietro di oltre vent’anni, precisamente al marzo 2004 nel campionato di Serie C1.

