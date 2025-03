Il derby visto da Castelfidardo: "Gara insidiosa con la Recanatese"

Marco Giuliodori è l’allenatore 52enne del Castelfidardo rivelazione e che, sino alle ultime due sconfitte, occupava una posizione in classifica di relativa tranquillità. L’ultimo ko, sempre di misura, ad Ascoli, è un verdetto troppo severo per quanto visto in campo.

"Proprio così, era la classica partita da 0-0, giocata poi su un terreno molto insidioso nel quale si faceva fatica, per loro stessa ammissione, a stare in piedi. Ha deciso un nostro errore che ha provocato il rigore che ha fatto la differenza. Noi abbiamo avuto una grande opportunità, purtroppo non sfruttata, con Costanzi ma credo che abbia dominato l’equilibrio".

Quali insidie nasconde la gara con la Recanatese? "Sarà un match difficilissimo e come ogni derby che si rispetti sfugge ad ogni pronostico. Loro hanno un po’ zoppicato in partenza ma hanno ritoccato, strada facendo, l’organico con giocatori che hanno ampiamente compensato le partenze che ci sono state, quella di Sbaffo su tutte. Sono d’accordo con quanto dichiarato da Gadda: in questo momento, per il valore della loro rosa, meriterebbero una collocazione migliore".

Vostro obiettivo sarà quello di cercare di sfruttare il tallone d’Achille dei giallorossi, ovvero una fragilità difensiva testimoniata dai 42 gol subiti, secondo peggior dato del girone? "Forse è vero, ma come amava ripetere il Maestro Zeman l’aspetto fondamentale è sempre realizzare una rete in più degli altri. Sto valutando quelli che sono i loro punti forti e quelli deboli, debbo dire che dispongono di tante soluzioni potenzialmente in grado di impensierire gli avversari. Zini, ad esempio, si sta rivelando un ottimo attaccante e Giandonato, qualitativamente, non ha nulla a che vedere con questa categoria. Le palle inattive? Cercheremo di sfruttarle, come facciamo sempre d’altronde".

Anche voi, con quattro punti di margine sulla zona playout siete tutt’altro che tranquilli. "La lotta per la salvezza, lo sappiamo un po’ tutti, è durissima e sta diventando sempre più acerrima anche per alcuni risultati delle concorrenti, in primis del Notaresco che sta volando. Ogni partita, da qui alla fine, sarà una battaglia: è un niente passare dal sogno playoff all’incubo playout".

Per voi, una settimana particolare: avete tutti a disposizione. "Al momento è così: rientra Gambini dalla squalifica ed è pienamente recuperato anche Carano che ha dovuto saltare l’ultima trasferta per il male di stagione".

Ricordiamo che sarà giornata biancoverde. Buone nuove dal vivaio: il difensore Leonardo Romitelli è stato convocato con la rappresentativa Under 17 per uno stage che si terrà la prossima settimana a Pomezia e si concluderà con un’amichevole contro i pari età della Roma.

Andrea Verdolini