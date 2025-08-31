Il derby/1. Bilò: "Per il nuovo Montefano è un esame contro una big»

"C’è tanta curiosità per la gara contro un Chiesanuova favorito per la vittoria finale, noi abbiamo cambiato tanto, anche la guida tecnica". Lorenzo Bilò, neo allenatore del Montefano, presenta la gara d’andata degli ottavi di Coppa Italia, calcio d’inizio alle 15.30. "Ci confrontiamo con un avversario che ha cambiato molto meno di noi e ha elementi importanti, ecco perché considero questa gara come un test per sapere a che punto siamo arrivati". Il Montefano arriva all’appuntamento dopo avere svolto un intenso lavoro. "È stato fatto un ottimo pre campionato, il gruppo si è allenato con grande intensità e costanza. Ho importanti aspettative dopo avere visto i ragazzi e ci faremo trovare pronti sin dalla prima gara". Oggi il tecnico non potrà contare su Palmucci, sono da valutare Ferretti e Rombini. "Noi dobbiamo comunque mostrare personalità per provare a comandare il gioco, tenendo conto degli avversari che sono molto abili a ribaltare le azioni. Ecco, dovremo prestare attenzione a non perdere la palla in fase di palleggio". Il Montefano ha tanti volti nuovi, tra cui l’allenatore, e ci vuole tempo perché tutti possano parlare lo stesso linguaggio. "Ho visto nei ragazzi molta predisposizione verso queste idee, ciò ha accelerato i tempi di apprendimento. Oggi vedremo se abbiamo raggiunto un livello sufficiente per competere contro una big del campionato".