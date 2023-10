Il derby1. Chiesanuova si scopre “grande“. Tifosi in festa

Nella domenica più vicina ad Halloween, il Chiesanuova ha vissuto una giornata "da paura". Se parlare di vittoria da grande è forse troppo, specialmente ricordando che siamo solo all’ottavo turno, di sicuro la truppa del sergente Mobili è la sorpresa più bella dell’Eccellenza. E il 2-0 sul Montefano il successo più importante. Più del roboante 0-4 di Urbania che ha dato vita a questa serie positiva, perché dopo 3 vittorie di fila tanti pronosticavano lo stop contro un rivale forte, imbattuto sul campo, miglior difesa del torneo e già giustiziere del Chiesanuova in coppa. Invece è arrivato un clamoroso poker che è valso il podio, il terzo posto in classifica con 15 punti (curiosamente la squadra non ha mai pareggiato) e ben 9 di margine già sulla zona playout spesso occupata la scorsa stagione. A fine match è stata festa grande tra tifosi e squadra, ma si "godrebbe" giustamente in qualunque piazza, perché fare 4 vittorie di fila è roba rara anche dove si è più abituati al vertice. Alla vigilia avevamo scritto che il test era una sorta di esame di maturità, ebbene il Chiesanuova l’ha superato. Mobili ha saputo dare la giusta mentalità operaia alla squadra, oltre che ri-dare quella solidità difensiva che l’aveva contraddistinta (regalando gioie) in Promozione: le zero reti nelle 4 vittorie non possono essere un caso.

Andrea Scoppa