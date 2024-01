Il derby/1. La Sangiustese riceve la capolista. Trillini: "Ci giochiamo tantissimo»

"Noi ci giochiamo tutto e di fronte avremo la prima della classe". In poche parole Massimiliano Trillini, centrocampista della Sangiustese, fotografa l’importanza della sfida casalinga contro il Chiesanuova. "Ci attende – aggiunge – un avversario che ha giocatori molto importanti, capaci di imprimere molta intensità e di avere un grande spirito di sacrificio". È un esame per i rossoblù che non hanno alternative per risalire la classifica dove occupano il penultim posto. "Si tratta – dice il giocatore – di una partita da affrontare con grande attenzione e voglia di fare punti a tutti i costi, al di là della prestazione. Giochiamo in casa e dobbiamo fare una prova perfetta se vogliamo vincere".

La Sangiustese è reduce dalla sconfitta a Tolentino dove la buona prova è passata in secondo piano a causa dei cinque gol presi. "C’è tanto rammarico – ricorda il centrocampista – perché ce la siamo giocata contro un avversario molto forte, che, dopo un inizio difficile, ha adesso trovato una quadratura. Purtroppo si pagano a caro prezzo le disattenzioni ed è quanto ci è successo, nel momento migliore del secondo tempo abbiamo preso due gol in rapida successione per poca attenzione e superficialità". Ma adesso c’è da voltare pagina perché il presente impone una reazione e soprattutto lo richiede il penultimo posto in classifica.

Si tratta della prima interna del girone di ritorno in cui la Sangiustese è obbligata a imprimere un’altra marcia al suo cammino, ed ecco che la gara di oggi riveste una grande importanza perché un risultato positivo avrebbe ripercussioni positive sia sulla classifica sia sul morale.