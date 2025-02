Il derby/1. Montefano, banco di prova

"Sarà un bel banco di prova". Peppino Amadio, allenatore del Montefano, parla del match casalingo di oggi contro il Chiesanuova. "Si tratta di una partita – spiega – contro un avversario forte, per di più è un derby e quindi una gara sentita da ambo le parti". Il Chiesanuova è un brutto cliente per chiunque, del resto la formazione allenata da Mobili frequenta da inizio stagione le parti alte della classifica. "Servirà – il tecnico svela cosa ha chiesto ai giocatori – una prova all’altezza della situazione, affrontiamo un avversario di valore che può fare affidamento su un grosso potenziale offensivo, dovremo essere abili a non concedere spazio a loro nella trequarti e poi metterli in difficoltà con le nostre armi".

Serve anche fare un altro passo avanti rispetto a sette giorni fa quando i viola hanno pareggiato a Monte Urano. "Ogni partita – spiega Amadio – è una storia a sé, dovremo però prestare molta attenzione sulle situazioni da palla inattiva". Il tecnico può disporre di tutti gli elementi della roda e c’è da allungare la striscia positiva perché il campionato insegna che non si può abbassare la guardia. In questo periodo stanno tenendo banco il più che possibile forfait del Fano e ciò che questo potrebbe comportare a livello di classifica con le squadre che si vedranno togliere i punti conquistati contro l’Alma. "In questo momento – conclude il tecnico – siamo focalizzati sul calendario e sulle partite che ci attendono". A Montefano si è concentrati sulla partita contro il Chiesanuova e a dare continuità alle ultime tre partite che hanno fruttato 7 punti grazie alle vittorie su Portuali Dorica e Osimana e al pareggio in casa del Monturano.