Il derby/1. Scandurra: "È un Matelica in continua crescita»

Il Matelica lavora a ritmo serrato in vista del debutto casalingo stagionale contro il Montefano. Subito un derby provinciale per la prima al "Giovanni Paolo II". "Ci teniamo a far bene davanti ai nostri sostenitori – dice il direttore generale Gabriele Scandurra – e cercheremo di dare il meglio. La squadra sta crescendo sul piano fisico, grazie anche al lavoro di questi giorni. È una settimana importante, da gestire bene, perché poi avremo tre gare in sette giorni". Il Matelica, infatti, dopo il match di campionato di domenica col Montefano, ospiterà mercoledì il Fabriano Cerreto per il ritorno di Coppa Italia. Dopodiché affronterà la difficile trasferta di Civitanova. "Sì, ma pensiamo a una partita alla volta – sottolinea Scandurra –, ora concentriamoci sul Montefano. Veniamo da una buona prestazione contro una squadra importante. I ragazzi hanno fatto bene, restando compatti e creando anche tre o quattro occasioni da gol. Però, non siamo riusciti a segnare e, quando accadono situazioni del genere, può andare anche male... Cioè che sei tu, alla fine, a prender gol e a tornare a casa a mani vuote. Tuttavia, ripeto, la squadra è stata brava, non si è mai disunita e ha fatto vedere anche ottime cose. In ogni caso, sul campo dell’Urbania non sarà facile per nessuno...".

m. g.