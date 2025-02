Il derby/2

Come all’andata il derby con il Montefano è finito in parità, l’unica differenza è che stavolta non ci sono state reti. Merito anche di una bella parata del portiere Fatone nel finale su Ferretti. I viola hanno confermato il loro buonissimo momento, ma per il Chiesanuova il punto può essere accolto positivamente, sia perchè la prova ha ribadito la ritrovata compattezza del gruppo sia considerando le assenze che avevano creato una sorta di emergenza difensiva. Senza i due centrali titolari Canavessio e Monaco, nella retroguardia ospite (per l’occasione disegnata da Mobili a tre) è stato impiegato da titolare il veterano Tacconi ed è stato arretrato il mediano Morettini. Per quest’ultimo una gara speciale, la numero 300 con la maglia del Chiesanuova. Per "Moro", ragazzo del posto benvoluto da tutti, un gran traguardo e questa per il 32enne sarà una settimana di continue celebrazioni fino a domenica. Il Chiesanuova si è portato a 43 punti, sempre terzo a 6 lunghezze dalla Maceratese e 7 in più su chi è fuori dai playoff. "L’avevamo preparata così – spiega Mobili – sapevamo che sarebbe stata una trasferta dura anche perché avevamo molti elementi stanchi. Sarebbe stato meglio farli riposare ma ora non possiamo permettercelo. Abbiamo ancora dimostrato tanta compattezza. Forse dovevamo rimanere più alti di baricentro e prenderli più alti come pressione, ma di più non potevamo fare perché stanchi. Spero di recuperare tutti al più presto per far rifiatare chi ha corso sempre".

Andrea Scoppa