Il derby/2. Chiesanuova cerca conferme

Recuperata la gara di Urbino e soprattutto le vecchie e vincenti tradizioni, il Chiesanuova non vuol fermarsi, tanto più che la 23ª giornata riserva il quasi derby di Montefano. Una partita sempre sentita. Alle 15 va in scena una sfida non rappresentata bene dai numeri che vedono il Montefano decimo con 29 punti, mentre il Chiesanuova si è ripreso il terzo posto a quota 42. I viola però non sono quelli d’andata che venivano al "Sandro Ultimi" con 5 incontri senza successo e con Amadio all’esordio in panca (comunque capaci di piazzare l’1-1), sono anzi reduci da 3 risultati utili. Di contro il gruppo di Mobili si è rasserenato e rilanciato col blitz ducale, ritrova Persiani ma oggi ha l’emergenza in difesa. Mancheranno per squalifica il baluardo Canavessio ed è indisponibile pure l’ex Monaco, insomma c’è solo Tempestilli come difensore centrale.

Mobili, sarà ancora difesa a 3 come mercoledì?

"A Urbino ho fatto arretrare Morettini ma non so ancora che modulo schiererò a Montefano. Dipende anche dalle condizioni di altri, vedi Sbarbati che è acciaccato".

Affrontate i viola in un buon momento.

"Esatto, in netta ripresa. Sarà una sfida ben diversa rispetto all’andata. Noi dobbiamo ripetere la prova di Urbino in quanto a compattezza, sapendo però che il campo è più veloce e dovremo esserlo anche di pensiero".

Qualcuno ha detto che ad Urbino vi siete solo difesi, vuol replicare?

"Non direi proprio. La gara è stata equilibrata, diciamo da 0-0, però noi eravamo avanti prima del fischio d’inizio. Loro hanno avuto solo una occasione e nel finale".

Andrea Scoppa