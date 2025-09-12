Il derby/2. Gigli: "Domenica servirà un Montefano concentrato»

"A Matelica dobbiamo ripetere quanto di buono fatto vedere nel match interno con la Sangiustese". Lorenzo Gigli, direttore sportivo del Montefano, è già inevitabilmente proiettato alla trasferta di domenica. "Contro i rossoblù – ricorda il diesse – la squadra si è applicata bene, i ragazzi hanno messo sul piatto della bilancia la voglia di vincere, specialmente nel secondo tempo. Ecco, a Matelica c’è da continuare su questa strada ben sapendo che ogni partita è una storia diversa". Dall’altra parte i viola affronteranno il Matelica che ha pareggiato sul difficile campo dell’Urbania. "Ci attende una partita insidiosa – avverte – perché il Matelica ha individualità di rilievo, è guidata da Ciattaglia che è un tecnico che conosco e stimo. Il fatto che abbia pareggiato a Urbania vuol dire che ci attende una squadra forte". È un Montefano che vuole dare un seguito al risultato positivo nel turno inaugurale. "Ci sarà da alzare il livello di attenzione perché l’Eccellenza presenta ogni volta tante difficoltà, per di più si giocherà in trasferta". Rispetto alla partita contro la Sangiustese, il Montefano non potrà ancora contare su Straccio, mentre Angelucci potrebbe figurare tra i convocati dall’allenatore Bilò".