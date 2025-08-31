Il derby/2. Mobili: "Ora il Chiesanuova può non brillare nella velocità»

La prima uscita del Chiesanuova da vice campione in carica di Coppa Italia è in trasferta, contro i quasi cugini del Montefano. Allo stadio "Dell’Immacolata" i biancorossi inaugurano la stagione con il match d’andata degli ottavi e un duello che replica quello del 2023 che vide avanzare i viola (affermazione 2-0 in casa e 1-1 fuori). Sarà la prima volta contro per i due tecnici, con il 36enne Bilò che debutterà sulla panchina del Montefano misurandosi per la prima volta con l’Eccellenza, mentre il 61enne Mobili è uno degli allenatori più navigati della categoria e disputerà la terza annata a Chiesanuova. Il mister degli ospiti non ci anticipa nulla della formazione "la faccio il sabato sera" ci dice sorridente, ma ci racconta così la vigilia dei suoi ragazzi: "Per noi è una vigilia serena, sono curioso di vedere a che punto siamo atleticamente, consapevole che non possiamo ancora brillare nella velocità di gambe. Poi è importante verificare come approcceremo dopo mesi di stop dagli incontri ufficiali". Impressioni sul Montefano? "Mi sembra una buona squadra, di certo equilibrata. Sarà un avversario subito impegnativo". Poteva essere la prima da ex per la punta Papa, reduce da due stagioni in viola, però non verrà impiegato, vero? "È presto ancora per Filippo. Non so se lo porterò in panchina". Il ritorno è per mercoledì 17 settembre.

Andrea Scoppa