Il dg del Grosseto. Vetrini: "I senesi stanno facendo un bel campionato»

"Se dicessi che non guardo agli altri risultati e che penso solo al Grosseto, sarei un bugiardo. Il Siena sta facendo un campionato importante, ha vinto all’ultimo a Sansepolcro, sarà un cliente scomodo; il Prato ha perso sul difficile campo del Terranuova: in questo campionato, in ogni partita, bisogna porre la massima attenzione": a parlare, il dg del Grosseto Filippo Vetrini al termine della trasferta della sua squadra a Orvieto. Un post-gara concitato, al Muzi. "Ci hanno mandato un arbitro scarso – ha tuonato il presidente dell’Orvietana, Roberto Biagioli –. Mi deve spiegare il perché dei tre cartellini rossi e del rigore plateale negato. Ma a dispiacermi in particolare, il comportamento del pubblico e dell’allenatore del Grosseto, per il gesto che ha fatto alla fine; non me lo sarei aspettato da una persona di più di 70 anni. Se avesse allenato l’Orvietana sarebbe andato a casa stasera. Con i soldi che spende il Grosseto a fine ottobre, primi di novembre, avremmo già vinto il campionato, di 10 punti. Che poi, se continuano a giocare così, non vengono promossi neanche quest’anno, alla fine hanno messo 64 difensori…". "A fine partita mi sono girato verso mia figlia in tribuna, il gesto di esultanza era verso di lei", la risposta di Indiani.