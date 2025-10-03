Il dg Scandurra sui senza testa, prossimi avversari in campionato. "Un bel Matelica ha vinto a Osimo, ma domenica sarà tutta un’altra storia»

Matelica ancora vincente in Coppa nel match d’andata contro l’Osimana, squadra contro cui i ragazzi di Ciattaglia giocheranno anche dopodomani in campionato, sempre al "Diana". "Per noi – dice Gabriele Scandurra, dg del Matelica – è stata una vittoria sofferta, ma importante ottenuta su un campo difficile. E lì domenica sarà tutta un’altra storia. Dovremo quindi resettare tutto in fretta". In gioco ci saranno infatti tre punti "pesanti" per la classifica. "L’Osimana è un’ottima compagine, ben strutturata – continua Scandurra – ma noi dovremo cercare di far bene sfruttando l’entusiasmo del momento. Ci restano più o meno 48 ore per recuperare le energie e gli acciaccati, poi sarà il mister a fare le scelte. In ogni caso i ragazzi si sono sempre ben comportati, mostrando di essere un gruppo solido, ben affiatato. Lo spirito di squadra fatto vedere in queste gare risulta fondamentale per affrontare al meglio ogni partita, al di là della formazione messa in campo". Mercoledì a Osimo il gol decisivo nella gara di Coppa è stato firmato da uno degli ultimi arrivi, il centrocampista Sfasciabasti, che ha confermato il positivo inserimento nella rosa. Ora vedremo se Ciattaglia riuscirà a recuperare gli infortunati Tempestilli in difesa e Bianchi a centrocampo per il match di domenica.

m. g.