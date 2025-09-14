Il dg Serangeli. "La squadra giocherà a viso aperto»

"Giocheremo a viso aperto a casa di un’Ostiamare che annovera tanti giocatori importanti, molti dei quali avevano vinto lo scorso anno il campionato con il Guidonia. La società laziale è ambiziosa e ha allestito una formazione d’alta classifica". Stefano Serangeli, dg della Maceratese, parla della gara in trasferta contro un avversario che sette giorni fa ha vinto ad Ancona, mentre i biancorossi sono usciti a mani vuote dal derby con la Vigor Senigallia. "Dovremo prestare attenzione al campo - spiega - le cui dimensioni non sono enormi, loro partiranno subito fortissimo e dovremo stare attenti a controbattere a una formazione che vorrà fare sua la gara. Dovremo rispondere con le nostre armi, cioè con quanto stiamo preparando da inizio stagione, a essere padroni del gioco e a capitalizzare le occasioni create". Si dovrà fare un passo avanti rispetto al derby perso con la Vigor. "Dovremo essere - auspica - un po’ più attenti dietro e avere una maggiore precisione nell’ultimo passaggio. Contro la Vigor la squadra ha costruito un’enorme mole di gioco creando in rapporto poche occasioni. Sono fiducioso per oggi dopo avere visto i ragazzi allenarsi in settimana, sono convinto che faremo una grande prova". Il rischio è che i giocatori possano accusare la pressione. "Questo è un discorso più da tifoso - spiega - sapendo che il torneo è molto lungo e siamo agli inizi. E poi vediamo l’anno scorso quando chi a fine del girone di andata era in alte posizioni ma poi ha lottato per mantenere la categoria e viceversa". Magari, rispetto al match con la Vigor, sarebbe utile che ci siano più giocatori che attaccano la porta per trovare la via del gol. "Abbiamo avuto due occasioni nitide e il tiro sul portiere di Osorio, non è pensabile che con certe squadre, come la Vigor che ha pensato solo a difendersi piuttosto che ad attaccare, si sono possano avere tante opportunità, il punto è sfruttare quelle che si costruiscono". Ruani è stato il giocatore più pericoloso perché l’unico che si è buttato in area. "I dati dicono che abbiamo creato tante occasioni: penso alle due conclusioni di Ruani, a quelle di Neglia, a Osorio mentre non mi ricordo di grandi parate di Gagliardini". L’allenatore potrà contare su tutti gli elementi, c’è da registrare il rientro del centrocampista De Angelis che ha scontato la squalifica, mentre per regolamento c’è da attendere una settimana perché Gagliardi possa essere utilizzato e per precauzione abbiamo deciso di attendere ancora il rientro di Nasic.