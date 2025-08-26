Il Di Marco del Ravenna

Accelerazioni, piroette, cambi di direzione. Ma anche dribbling, conclusioni e assist. E un applauso convito di tutto il Benelli, quando è uscito al 35’ della ripresa. Tommaso Di Marco è una delle più belle novità che il Ravenna sta conoscendo in questo avvio di stagione. Il successo di Coppa contro il Cittadella e la vittoria al debutto in campionato contro il Campobasso, sono due facce della stessa medaglia. Classe 2003, mezz’ala offensiva capace di abbinare qualità e dinamismo, Di Marco, reduce da una stagione a metà fra Juve Stabia e Feralpisalò ‘limitata’ da un paio di infortuni, è giunto in prestito dal Torino.

E, subito, si è messo in evidenza per la facilità con cui salta l’uomo. La prestazione di sabato sera è stata impreziosita dall’assist per il gol del 3-1 firmato di testa da Tenkorang. Il pubblico ha apprezzato, tributando il giusto riconoscimento: "È stato super emozionante, anche perché non sempre capita di trovare piazze così calorose che ti accolgono in questa maniera. Ho provato una sensazione unica che, spero, mi possa capitare tante altre volte".

In generale, il centrocampista piemontese di Alba ha contribuito concretamente ad un bilancio davvero lusinghiero in chiave offensiva (tre gol, due pali e un numero considerevole di azioni da rete). Tant’è vero che, il successo contro il Campobasso, è andato in archivio con tante sensazioni positive: "È vero, si tratta di un aspetto che ci dà molta fiducia, perché vediamo il frutto delle esercitazioni effettuate durante gli allenamenti, in particolare sulle entrate delle mezzeali in area di rigore o sulla profondità dei ‘quinti’. Spesso, quando ci capitano delle ripartenze, siamo in molti ad attare l’area di rigore. Una delle cose che ho notato con più piacere in queste prime uscite è proprio la facilità con cui riusciamo a produrre occasioni da rete, arrivando molto spesso davanti alla porta. Ovviamente dovremo cercare di essere più cinici nello sfruttare una mole così ampia di opportunità. Per quanto mi riguarda invece, oltre a dare il mio contributo, ora aspetto che arrivi anche il gol personale".

Di Marco ha anche commentato l’evidente stato di grazia del Ravenna dal punto di vista fisico e atletico. Un aspetto non secondario, visto che, proprio un approccio e un avvio determinatissimo nel match contro i molisani, ha prodotto l’uno-due in meno di un quarto d’ora, con cui è stata messa l’ipoteca del successo: "Effettivamente la squadra è molto preparata dal punto di vista fisico. In ritiro abbiamo lavorato duro e, tutto questo, adesso ci torna utile. Difficilmente, nelle mie precedenti esperienze, ho visto squadre così in forma. Ci sentiamo davvero bene di gamba".