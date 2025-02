Il diesse biancorosso De Cesare. "Faremo di tutto per rifarci del ko dell’andata»

TOLENTINO

"Il derby con la Maceratese sarà un banco di prova molto importante per le nostre ambizioni". Carica così Lorenzo Capezzani, centrocampista del Tolentino, il derby in programma all’Helvia Recina - Pino Brizi. Tolentino viene da tre vittorie consecutive, è sorretto da una forma fisica invidiabile e non vorrà sicuramente fermarsi. "Conosciamo bene l’importanza della partita per noi e per la piazza, vogliamo giocarci tutte le nostre possibilità – aggiunge il giocatore – nel migliore dei modi per rifarci della sconfitta subita all’andata. Sarà un test molto probante e di livello perché affrontiamo la prima forza del campionato e potremo misurare i progressi registrati nell’ultimo periodo". I cremisi infatti inseguono il quarto successo consecutivo per consolidare la posizione in zona playoff, accorciare sulle prime e fare così un finale di campionato da assoluti protagonisti. "Stiamo crescendo di partita in partita, - dice il centrocampista cremisi – dovremmo mettere in campo tutta la nostra qualità perché avremo di fronte una formazione che fa del possesso palla il proprio punto di forza, oltre che avere diversi calciatori di assoluto livello che stanno facendo la differenza". Unica nota negativa sponda cremisi sono i diversi problemi fisici che nelle ultime settimane stanno costringendo l’allenatore Passarini a ridurre il numero possibile di scelte. "Sotto questo aspetto – conclude Capezzani – non è una stagione fortunata per noi, abbiamo spesso dovuto fare a meno di calciatori importanti per più di una partita, ma non deve essere un alibi perché nelle difficoltà il gruppo ne è sempre uscito alla grande e lo faremo anche questa volta". Si ricorda ai tifosi cremisi che i biglietti potranno essere acquistati al botteghino dello stadio "Della Vittoria" fino a sabato pomeriggio.

Marco Natalini