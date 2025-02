Il diesse Capretti. "Il pari del Franchi?. Siamo soddisfatti al 50 per cento»

ll direttore sportivo dell’Orvietana, Severino Capretti, è tornato sul pareggio, per 1-1, che la sua squadra ha ottenuto domenica scorsa a Siena. "Siamo usciti dal Franchi con un punto che per quanto visto nei 94 minuti di gara, ci può soddisfare al 50 per cento – ha detto –. Nelle occasioni create abbiamo inciso più degli avversari, colpendo un palo e una traversa. Detto questo, poi però sono stati loro a passare in vantaggio e non era semplice far gol ad una squadra che vanta la miglior difesa e che nel 2025 non aveva ancora subito gol". "I ragazzi sono stati bravi a rientrare nel secondo tempo con grande intensità e qualità di manovra – ha poi aggiunto –. Ottima anche la gestione dei cambi di mister Rizzolo. Il pari è arrivato con una grande discesa di Mauro, calciatore che era subentrato e che aveva avuto un impatto devastante sulla gara".