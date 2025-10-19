Il diesse Gigli. "Montefano, serve una prova impeccabile»

"Servirà una gara impeccabile perché dall’altra parte ci sarà un Trodica costruito per primeggiare e che può contare su tanti elementi di categoria superiore". Lorenzo Gigli, diesse del Montefano, parla del match di oggi in trasferta che nasconde non poche insidie. "Il Trodica – aggiunge – gioca sul suo campo e la vittoria a casa del K Sport ha trasmesso ulteriore fiducia ai giocatori e all’ambiente". Servirà un Montefano attento in ogni zona del campo. "Mi aspetto – dice Gigli – una prestazione impeccabile sul piano difensivo perché loro possono contare su attaccanti di assoluto valore, ma hanno elementi di qualità in ogni zona del campo, dovremo limitarli e non concedere quelle situazioni a loro congeniali in cui sfruttare tutto il potenziale". Ma servirà anche un Montefano che crei problemi agli avversari. "Non dovremo snaturarci ma mantenere la nostra identità che ci ha permesso di disputare belle gare e ottenere buoni risultati. Si tratta di una gara che arriva in un momento importante della stagione essendo a metà del girone di andata".