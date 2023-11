Il diesse Guerri. "Sabato mi aspetto una partita difficile e molto tirata»

"Sarà una partita tirata, contro un’avversaria rognosa" a dirlo il direttore sportivo della Robur Simone Guerri, parlando del match di sabato con la Colligiana. "Loro sono partiti con l’ambizione del primo posto – afferma –: già la scorsa stagione avevano fatto bene e quest’anno hanno inserito due-tre elementi per migliorare ancora. Hanno incontrato delle difficoltà, ma sono un gruppo esperto. E’ vero, conosco qualche loro giocatore: Manganelli, che non dovrebbe essere della partita per squalifica, Paparusso, Discepolo, un ragazzo che ha delle grandi qualità, ma che ancora non ha saputo sfruttarle. Mi aspetto una sfida come quella con lo Scandicci: per prima cosa andranno pareggiati l’intensità e l’agonismo".

Guerri si è poi soffermato sul percorso della Robur fino a oggi. "Non mi aspettavo di essere in questo momento in questa posizione – dice –, principalmente per l’aspetto fisico. Essere primi fa sicuramente piacere, ma il mister e i ragazzi sanno bene di non potersi accontentare. Sto vedendo un entusiasmo crescente, a partire dagli allenamenti, è un piacere vedere quanta intensità e partecipazione ci mettano. Siamo lassu e vogliamo restarci".