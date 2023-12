Il diesse metaurense: "Sarà un campionato combattuto». Il Fossombrone ora si concentra sull’osso duro Sora

Il Fossombrone ha archiviato il punto contro il Roma City come un risultato importante e non poteva essere diversamente considerando il valore degli avversari. Un team quello laziale costruito per un posto di primo piano nella classifica generale e che può vantare di aver a disposizione l’attacco più prolifico del campionato (29 i gol segnati in 15 parte) e che ambisce ad essere la terza squadra della città eterna, subito dopo le corazzate della Roma e della Lazio.

La gara di domenica è stata per il Fossombrone la prima di un ‘trittico’ che chiude il girone di andata, e che curiosamente vedrà la squadra di mister Fucili affrontare dopo il Roma City altre due compagini laziali: Sora e Tivoli. Guardando il prossimo avversario c’è da dire che il Sora domenica scorsa ha saputo imbrigliare l’Alma Juventus Fano portando a casa un soddisfacente (per lei) zero a zero e incamerando il quarto risultato utile consecutivo.

18 i punti (5 in meno del Fossombrone e lontano di 4 punti dalla zona playout) fin qui raccolti dal team allenato da mister Stefano Campolo, 13 i gol realizzati e 16 quelli subiti.

Il Sora gioca sul ‘Claudio Tomei’ di Sora, tra le sue fila militano calciatori di categoria. A Fano ha fatto il suo esordio (positivo) il portiere Aldo Simoncelli mentre era in panchina l’ultimo arrivato, il centrocampista Formicola che molto probabilmente contro il Fossombrone indosserà una maglia da titolare. Per il match contro i metaurensi potrebbero ritornare disponibili in difesa Crispino e Mastrantoni che contro l’Alma erano infortunati.

"Dopo la sconfitta della Sambenedettese, la classifica ai vertici si è ristretta dando la possibilità ad alcune compagini di recuperare lo svantaggio- sottolinea il diesse del Fossombrone Pietro D’Anzi- sarà un campionato molto combattuto fino alla fine e per tutte le posizioni, anche per il basso, penso che molte ricorreranno al prossimo mercato dei professionistici che inizia a gennaio, il Campobasso e l’Aquila già si sono mosse a questo proposito".

JUNIORES NAZIONALI. Oggi alle ore 14,30 nel campo sportivo di Pian di Rose in comune di Sant’Ippolito si gioca la gara valevole come recupero della nona giornata di andata del campionato nazionale Juniores Fossombrone- Sambenedettese. La Juniores del Fossombrone che si sta comportando molto bene in campionato è guidata dall’allenatore Antonino Canestrari.

Amedeo Pisciolini