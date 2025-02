Il diesse sul match all’Helvia Recina. Crocetti: "Tolentino in forma. Cerchiamo un risultato prestigioso»

"È una partita in cui dare il massimo per provare a ottenere un risultato prestigioso. Ci arriviamo in un buon periodo di forma, in cui la squadra sta dimostrando tutta la sua qualità". Così Giorgio Crocetti (foto), diesse del Tolentino, in vista del derby con la Maceratese. I cremisi sognano il secondo blitz esterno consecutivo dopo la vittoria sul campo del Chiesanuova. "Andiamo a Macerata – aggiunge il diesse – con la consapevolezza di affrontare una grande squadra, probabilmente la migliore della categoria, ma non ci faremo di certo intimorire e proveremo con le nostre armi ad ottenere un risultato positivo. Sarà una partita equilibrata e avvincente tra grandi squadre, come già accaduto nella gara d’andata, ma stavolta confidiamo in un esito diverso". Nonostante alcune accortezze disposte a proposito della vendita dei tagliandi, la società cremisi confida in un grande afflusso di pubblico da Tolentino per spingere la squadra di Passarini alla vittoria. "I tifosi in questa stagione sono stati numerosissimi e sempre vicini alla squadra come non accadeva da anni a Tolentino, merito – conclude entusiasta il diesse Crocetti – dell’ottimo lavoro e dei risultati che la società e la squadra stanno ottenendo. Adesso speriamo di concludere ancora meglio".

Marco Natalini