Il difensore Mastrippolito. "In Abruzzo faremo valere le nostre idee»

"A Teramo sarà una bella partita". Lo dice Leonardo Mastrippolito, difensore della Maceratese, in vista del match di domenica al Bonolis. "Loro saranno carichi – aggiunge il giocatore, al secondo anno in maglia biancorossa – e possono contare su un’ottima squadra, davanti hanno in Pavone un attaccante di valore, lo conosco in quanto entrambi abbiamo fatto parte del vivaio del Pescara". Ma Mastrippolito conosce anche Pomante, tecnico del Teramo. "Mi ha allenato a Pineto, penso che schiererà il Teramo con 3-5-2. Davanti sono bravi, hanno giocatori veloci e nella rosa possono contare su elementi esperti. Insomma, è una formazione attrezzata per le posizioni di vertice". La Maceratese avrà di fronte un avversario che non si metterà davanti alla difesa, ma attaccherà e magari questo atteggiamento potrebbe aiutare la squadra di Possanzini a rispondere con il gioco. "Verranno a prenderci alti. Noi proporremo la nostra identità, quel sistema che ci ha contraddistinto l’anno scorso permettendoci di vincere l’Eccellenza e mostrato nelle prime gare in serie D. Con l’Ostiamare, per esempio, abbiamo fatto vedere un bel calcio e non meritavamo assolutamente la sconfitta così come contro la Vigor Senigallia".

Dopo tre passi falsi sono arrivati i successi a Sora e quello interno con la Sammaurese. "Sono vittorie che hanno fatto bene all’ambiente e ci permettono di preparare serenamente il match di domenica a Teramo". È un mese di fuoco per i biancorossi che dovranno vedersela poi con L’Aquila, Notaresco e Ancona. "Sarà un ottobre intenso, ma anche bello". E le partite disputate hanno lasciato un insegnamento. "Ci hanno detto – spiega Mastrippolito – che tutte le squadre sono attrezzate e chiunque può dare fastidio alle corazzate del girone, bisogna quindi stare sempre con gli occhi aperti e svegli altrimenti si corre il rischio di lasciare punti per strada". Mastrippolito è stato impiegato a Recanati in Coppa Italia, poi a Sora e con la Sammaurese, cioè in gare in cui la Maceratese si è assicurata l’intera posta in palio. "Un caso. Il fatto – conclude il giocatore – è che dietro quelle vittorie c’è un lavoro molto più grande in cui è determinante il contributo della squadra. L’allenatore manda in campo chi è più adatto alla partita".