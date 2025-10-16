Il difensore nel mirino. Recanatese, individuato il rinforzo. È Vecchio, ex Castelfidardo

Il "papabile" in predicato di rafforzare il reparto difensivo della Recanatese è Nicola Vecchio. Un nome piuttosto noto per chi segue il calcio della nostra regione: nello scorso campionato era una delle colonne difensive del Castelfidardo, dopo il suo trasferimento a gennaio dal Terracina ed insieme ad Imbriola costituiva uno dei binomi più affidabili dell’intero girone. Lo possiamo definire un habitue di questa categoria visto che ha frequentato tantissimi gironi, su e giù per lo Stivale, dal Lazio al Piemonte, dall’Emilia Romagna al Friuli senza tralasciare nemmeno la Sardegna con il San Teodoro. È anche transitato nel campionato sanmarinese, giusto per non farsi mancare nulla.

In questo avvio di stagione il giocatore, nato a Pordenone e classe 1997, aveva scelto di accasarsi al Tuttocuoio, compagine toscana di San Miniato, militante nel girone E di Serie D e che ha appena esonerato il tecnico Aldo Firicano (ex giocatore di Fiorentina, Cagliari ed Udinese). Vecchio, domenica scorsa è rimasto in campo in tutti i 90 minuti del match perso contro la Pistoiese ed in precedenza aveva giocato un tempo contro il Rovato ed uno spezzone di gara contro l’Imolese. Si tratta di un centrale molto forte fisicamente, alto un metro e novanta, magari non velocissimo ma estremamente possente e di gran carattere.

L’accordo con il calciatore, come avevamo anticipato, era già stato trovato mentre la "risoluzione" con il club di appartenenza è giunta nel tardo pomeriggio di ieri con comprensibile soddisfazione dello staff tecnico giallorosso. Salvo contrattempi Vecchio sarà oggi a Recanati per firmare il contratto e mettersi subito a disposizione dell’allentaore Savini che troverà quindi un atleta già rodato e pronto, nel settore maggiormente in sofferenza dove, lo ricordiamo, al momento ci sono i soli Fiumanò e Cocino, senza praticamente nessuna alternativa.

L’opera di potenziamento della rosa non dovrebbe terminare qui anche alla luce degli ultimi e seri infortuni di Giusti e Carano. L’optimum sarebbe un altro intervento pesante sia a centrocampo che in attacco per dare davvero linfa nuova alla squadra che si troverà ora ad affrontare due trasferte consecutive (Atletico Ascoli ed Unipomezia) nelle quali il coltello tra i denti è obbligatorio.

Per la gara di domenica al Del Duca è attiva la prevendita: per la curva riservata ai sostenitori ospiti è possibile acquistare il biglietto, al prezzo di 15 Euro, sino a sabato alle 19 sul circuito Vivaticket.