Il doloroso saluto. Alessandro Favalli dà l’addio al calcio: "Mi piange il cuore, ma mi tiro indietro»

Alessandro Favalli ha dato l’addio al calcio giocato. Rimasto senza squadra dopo la mancata iscrizione dell’Acr Siena in serie C e un periodo di riflessione il difensore ha preso la decisione. Il calcio perde così un grande professionista che ha pagato sulla pelle le conseguenze dell’ultima annata, disastrosa, annata bianconera. "Tredici anni di Professionismo – ha scritto Favalli sui propri profili social –! Si, con la P maiuscola perché sono certo di aver dimostrato questo in tutti questi anni! Impegno, Sacrificio, Umiltà e Serietà sono sempre stati, e continueranno a essere, i miei valori principali… Valori che purtroppo in questo mondo stanno sempre più diminuendo e contando sempre meno". "Posso dire – ha aggiunto, giustamente, senza mezzi termini – di aver sempre dato tutto me stesso sia dentro che fuori dal campo, meritando sicuramente più di tanti altri, un posto ancora! Quei tanti altri che trovano solamente perché Under (forse 1 o 2 su 10 merita), o perché di buona famiglia o raccomandati. Perché è il sistema che lo permette… Mettici poi che incroci per sfortuna ‘presidenti’ (parolona) che manco si sa come possano diventare tali, certi ‘allenatori’ finti e umanamente pari a zero, e alcuni dirigenti (non tutti fortunatamente) incompetenti ed eccoci qua, a dire basta a quello per cui ho sacrificato tanto sin da piccolo, a quello che credevo fosse il sogno più bello del mondo". "Mi piange il cuore e mi viene il magone – ha chiuso Favalli – perché so che avrei potuto dare ancora tanto per altri anni, continuare a provare a essere un sano esempio per i più piccoli, per i giovani alle prime esperienze, per la gente che mi seguiva, ma probabilmente non tutti la pensano così, quindi mi tiro indietro".