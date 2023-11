Il dono di compleanno. Ai Fedelissimi la maglia firmata dai giocatori

In occasione del 53° compleanno del Club, il Siena – rappresentato da Bernardo Masini, dall’addetto stampa bianconero Andrea Levorato e dal segretario generale Luigi Conte, ha regalato ai Fedelissimi una maglia autografata da tutti i giocatori e dagli staff bianconeri. Sulla casacca il numero 12, scelto non a caso: i tifosi della Robur sono il dodicesimo uomo in campo, sempre vicini, in casa e in trasferta, alla squadra di Magrini. Il Siena ha omaggiato i Fedelissimi con la nuova maglia, quella che ha ‘debuttato’ domenica scorsa al Berni di Badesse nella partita con la Baldaccio Bruni, la casacca che Bianchi e compagni indosseranno durante la loro cavalcata verso la Serie D.