Il dopo partita. Piovono fischi dalla curva. Lungo colloquio e poi applausi

Al fischio finale che ha sancito lo 0-3 non sono piovuti fischi. La squadra granata, come sempre, è andata a salutare i tifosi della Curva. Qualche minuto di colloquio, coi tifosi attaccati alla rete, poi sono partiti applausi e cori che hanno accompagnato i giocatori al rientro negli spogliatoi. In sala stampa, invece, aria da funerale con tutti che si sono dileguati. Solo una voce gentile ha annunciato che per il Fano non avrebbe parlato nessuno. Neppure il vicepresidente Franco Pantaleoni che due settimane fa, dopo il 2-2 con la Vigor Senigallia, si era presentato per dire che la società doveva riflettere. Prodromo all’allontanamento poi di mister Scorsini. Bisognerà capire, questa volta, cosa succederà e quali saranno le decisioni che il presidente Mario Russo, da remoto, intenderà adottare. A permettere ai giornalisti di fare il loro lavoro ci hanno pensato gli ospiti. L’allenatore del Tivoli Mirko Granieri: "Era per noi una partita spartiacque. Sono arrivato da appena 10 giorni e ho trovato una situazione difficile, coi ragazzi dispiaciuti e mortificati per quello che stavano vivendo. Però ero fiducioso dopo una settimana di intenso lavoro per cui credo che questa vittoria sia strameritata". Lo snodo del match è stata quella parata di Zappalà… "Vero. L’ho visto brillante negli allenamenti e ho deciso di farlo giocare. Il Fano ci pressava alto, ci sono state delle fasi di gioco in cui il Fano ci ha messo lì, non per nostra scelta ma perché non avevamo la forza di venir fuori. Questo all’inizio. Poi abbiamo cambiato il sistema in quanto avevamo difficoltà su alcune pressioni che il Fano aveva ben preparato e siamo andati in superiorità numerica". Capitan Flavio Santarelli: "Complimenti al Fano. Il risultato purtroppo deriva da episodi, uno legge 3-0 e sembra una cosa, invece è stata una gara difficilissima, sappiamo che da qui alla fine sarà sempre una battaglia perché questo è un girone complicato. Ci siamo resi conto di avere una rosa dove tutti remano dalla stessa parte".