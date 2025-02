Il doppio ex. "Civitanovese in credito con la fortuna»

"Cercherò di essere allo stadio, entrambe le squadre mi sono rimaste nel cuore". Parole di Francesco Nocera, ex allenatore di Civitanovese ed Ancona, le squadre che si scontreranno alle 14.30 domenica al Polisportivo. Nocera ha infatti allenato i rossoblù nelle stagioni 2006-07, 2017-18 e 2022-23 conquistando un campionato di Prima categoria e uno di Promozione, mentre con i dorici è stato a lungo calciatore, tra serie B e C1, e poi allenatore (2018-19), anche in questo caso vincendo il campionato di Promozione. "Sicuramente – aggiunge – l’Ancona si presenta alla sfida con più tranquillità, mentre la Civitanovese ha l’onere di fare punti. Certo, se Visciano e soci fossero usciti vittoriosi da Fossombrone avrebbero affrontato la gara con più entusiasmo, però non devono pensare a questo. l’Ancona giocherà per vincere, perché non vuole sganciarsi dalla corsa playoff". Al Del Conero finì 0-1 per la Civitanovese lo scorso 19 ottobre grazie alla rete di Bevilacqua che approfittò di un errore difensivo infilando la palla del definitivo vantaggio. Una beffa per la formazione di Gadda che nella ripresa aveva tentato l’assalto alla porta difesa da Petrucci, anche se va riconosciuto che nella prima frazione era stata migliore la manovra degli ospiti. Rispetto a quella partita è cambiato molto in casa rossoblù, a partire dall’allenatore che allora era Alfonsi ed ora è Senigagliesi, passando per i vari interpreti. Ora la Civitanovese può contare su elementi nuovi come Milani, Rasic, De Martino, Vila, D’Innocenzo, Aprea che potrebbero apportare un contributo prezioso. "Non conosco i nuovi arrivati – aggiunge Nocera –, ma sicuramente si tratta di elementi mentalmente freschi, stimolati a fare bene. Diciamo che ci sono cose che fanno ben sperare i padroni di casa. E almeno per quanto riguarda le ultime due gare, credo che la Civitanovese sia in credito con la fortuna perché ha preso due gol nei minuti di recupero fornendo buone prestazioni. Ora, però, deve fare di tutto per tirarsi fuori da questa situazione". In casa rossoblù, sono quasi tutti a disposizione del tecnico Senigagliesi. Per quanto riguarda l’infermeria, Foglia non è ancora rientrato in gruppo, mentre viene monitorata la situazione di Visciano ma non dovrebbe esserci problemi. Tornerà a disposizione Giorgio Capece che ha scontato il turno di squalifica. Francesco Rossetti