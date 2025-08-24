Il ds. Bonzanini: "Orgogliosi della nostra squadra»

Come da tradizione delle ’prime’ casalinghe tocca al direttore generale Enrico Bonzanini raccontare la gara. "Voglio fare i complimenti a entrambe le squadre per una gara vera – spiega – ma credo che noi abbiamo fatto qualcosa in più, ringraziando con la prestazione i circa 2mila che sono venuti allo stadio. Porto il saluto anche del presidente Lazzaretti, siamo molto orgogliosi della nostra squadra, una prestazione importante contro una grossa squadra e credo che sia un buon punto anche se c’è amarezza perché eravamo a pochi minuti da fare i tre punti. Con Trento e Juve abbiamo affrontato due grandi squadre dimostrando che in questa C ce la battagliamo con tutte". Poi si parla degli episodi del Fvs. "C’era grande nervosismo – spiega – come normale che accada quando è tutto nuovo per tutti. Ovvio che un pizzico di amarezza c’è per il gol del pari, per le genesi dell’azione, ma questa sera vanno fatti i complimenti alla squadra, allo staff e anche alla Electrical Solution di Domenico Falanga che dopo il black out col Trento ha lavorato giorno e notte per farci giocare".

d.s.