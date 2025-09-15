Il ds Capretti. "Il Siena oggi voleva il successo. Nardi è fantastico»

A complimentarsi con il Siena, il ds dell’Orvietana, Severino Capretti. "Nel primo tempo le due squadre hanno fatto la loro partita senza scoprirsi troppo – ha commentato –, poi l’infortunio di Sforza ha condizionato un po’ i nostri piani. Il doppio cambio ci ha dato minore intensità in mezzo al campo. Il Siena ha saputo sfruttare al meglio la qualità che ha nel palleggio e nei singoli, Nardi è un giocatore fantastico, e nel sistema di gioco, un modulo che ci ha messo in difficoltà. I bianconeri sono stati bravi a trovare il vantaggio su una palla inattiva: dopo l’1-0 ha avuto la strada spianata. Della mia squadra non è piaciuto il secondo tempo: dopo uno svantaggio non si deve mollare, un episodio può riaprire la partita: dopo quattro minuti poteva anche starci il rosso, il regolamento dice che il fallo da ultimo uomo è da espulsione (il riferimento è all’intervento di Tosini, ndr)". "Il Siena oggi voleva la vittoria – ha aggiunto –, per tanti motivi, il passo falso alla prima giornata, per far bene davanti ai tanti proprietari presenti. Noi dobbiamo essere più bravi a capire i momenti della partita, cosa che hanno fatto loro. Il nostro obiettivo è la salvezza, poi come dico ai ragazzi, raggiunta quella possiamo sognare".