Il ds Cutolo su più fronti: un esterno e un centrale difensivo. Arezzo, obiettivo Russo. C’è anche Coppolaro

di Andrea Lorentini

In attesa di ufficializzare Giacomo Venturi, nuovo portiere in pectore e primo colpo di questa campagna estiva, Nello Cutolo (nella foto) prosegue nella trattative per completare e rinforzare il reparto arretrato. Gli obiettivi, come noto, sono due terzini e almeno un centrale difensivo. Per la fascia sinistra il nome nuovo è quello di Luca Russo, ultima stagione al Cerignola nel girone C dove ha collezionato 36 presenze e messo a referto ben 8 assist. Numeri importanti per un terzino sinistro, che testimoniano la sua efficacia anche nella metà campo avversaria. Russo non è imponente fisicamente (176 cm), ma compensa con un’ottima corsa, un’intelligenza tattica spiccata e una capacità di lettura delle situazioni difensive che lo rende estremamente affidabile. E’ considerato uno dei migliori nel ruolo della serie C e su di lui ci sono anche Ternana, Entella e Catania. Napoletano, è stato uno dei protagonisti della cavalcata dei pugliesi fino alle semifinali playoff. Il suo contratto scade nel 2026. L’alternativa a sinistra rimane Fabio Tito della Ternana sul quale, però, non si registrano novità.

L’arrivo di un laterale mancino è subordinato alla partenza di Coccia che potrebbe chiedere di essere ceduto per avere più spazio. Per il ruolo di centrale difensivo, Cutolo ha sondato Mauro Coppolaro, protagonista della promozione in B della Carrarese due anni fa e che nell’ultima stagione ha messo insieme 17 presenze nella serie cadetta con i marmiferi. La sua seconda parte di campionato è stata condizionata da un infortunio al ginocchio che lo ha costretto ad operarsi al menisco. Ventotto anni, è un giocatore strutturato fisicamente essendo alto un metro e novanta. E’ rientrato al Modena (contratto in scadenza 2026) dopo il prestito biennale ai toscani. In carriera vanta anche 21 gettoni in serie A con la maglia dell’Entella e tanta serie B. Può giocare sia centrale che braccetto in una linea a 3, per caratteristiche sarebbe un profilo che alzerebbe il livello qualitativo e di esperienza nel pacchetto arretrato.

Nel frattempo si registra la concorrenza del Perugia per Corsinelli oltre a quella già nota del Novara. Il giocatore del Gubbio, per duttilità, è uno degli obiettivi dell’ per rinforzare sia la mediana che la difesa.