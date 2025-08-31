Il ds De Cesare sul match. "Loro sono forti. Serve una gara di personalità»

"Affronteremo squadre attrezzate e pronte a dare battaglia, ma la Maceratese sapremo ritagliarci il nostro spazio". È quanto ha detto Stefano Serangeli, dg dei biancorossi, alla presentazione della squadra in occasione delle festività di San Giuliano in una piazza ribollente di entusiasmo, con bandiere e cori. Anche l’altro ieri si è toccato con mano l’entusiasmo cresciuto lo scorso anno con l’esaltante vittoria dell’Eccellenza e che si sta mantenendo ad alti livelli come testimoniano i 555 abbonamenti sottoscritti, senza considerare che la campagna è ancora aperta. In piazza si sono trovate famiglie e appassionati di ogni età. "Questa serata – ha detto il diesse Nicolò De Cesare – conferma l’entusiasmo che sta accompagnando la Maceratese verso la nuova stagione. Vogliamo far divertire i tifosi proponendo un certo tipo di calcio e nel contempo accrescere il senso di appartenenza verso i colori biancorossi". Fari puntati sull’allenatore Matteo Possanzini salutato da un’ovazione. "Noi – ha detto – porteremo avanti le nostre idee con senso di responsabilità, dobbiamo rendere orgogliosi i tifosi con l’atteggiamento in campo". Sul palco la Maceratese al completo con lo staff. Sul palco sono saliti il presidente Alberto Crocioni, assieme al sindaco Sandro Parcaroli e agli assessori Riccardo Sacchi e Paolo Renna. Il patron biancorosso ha rinnovato la soddisfazione per i successi della passata stagione che hanno risvegliato la passione dei tifosi e riportato la Maceratese in una serie nazionale. "Vedere la curva piena, soprattutto di ragazzi, mi riempie di orgoglio. Al mattino a Macerata si parla di calcio: abbiamo riportato la voglia di viverlo ai livelli che questa società merita. Sarà un campionato duro, dovremo impegnarci al massimo per ottenere una salvezza tranquilla, poi chissà…". La serata, condotta da Alessandra Pierini e Claudio Ricci, si è aperta con la presentazione del settore giovanile: sul palco sono saliti staff tecnico e responsabili. Hanno preso la parola i i responsabili dei vivaio: Matteo Siroti, Giovanni Ciarlantini, Luca Barone e Alessandro Porro. Spazio anche all’Under 19, che tornerà a disputare un campionato nazionale. Guidata da Alessandro Nasini, la squadra esordirà il 13 settembre contro il Pescara all’Helvia Recina, le gare interne si giocheranno il sabato pomeriggio. Le nuove divise da gara saranno in vendita dal rivenditore ufficiale King Sport&Style di Piediripa. La squadra ha regalato un assaggio del nuovo merchandising ai tifosi, calciando verso la piazza i mini-palloni biancorossi, accolti con entusiasmo dal pubblico. La serata si è chiusa con i ringraziamenti del presidente Crocioni, accompagnati dagli inesauribili cori dei tifosi a far da colonna sonora finale. La Maceratese ha ringraziato la Pro Loco Macerata e il suo presidente Giovanni Pigliapoco.