Il ds gigli. Montefano in forma:: "Diverse assenze, ci faremo valere»

Tre partite per capire dove arrivare. Ma, prima di tutto, c’è da affrontare una big del girone, la Civitanovese. E il Montefano di mister Nico Mariani dovrà farlo ancora in campo neutro, al Tubaldi di Recanati, dopo aver giocato a Urbino la settimana scorsa, a Villa San Filippo contro la Maceratese quella prima e ospiti del Monturano tre settimane fa. Insomma, i viola non giocano allo stadio dell’Immacolata dal 5 novembre, quando arrivò l’Osimana. Come dire, quattre gare in trasferta consecutive. Inoltre il tecnico dovrà far fronte alle assenze. Complicati i recuperi di Morazzini, Alla e Palmucci. Rientrerà dalla squalifica Guzzini. "E speriamo non se ne aggiungano altri", commenta il direttore sportivo Lorenzo Gigli, carico in vista del match di domenica alle 14 contro la Civitanovese, sopra di quattro punti in classifica. "Sarà una gara difficile come tutte quelle di questo campionato che si sta dimostrando pieno di difficoltà – prosegue il ds –. Loro l’ultima hanno perso in casa e vorranno rifarsi. Hanno tanta qualità". Poi, un commento sul sintetico del Tubaldi di Recanati e sulla distanza dallo stadio dell’Immacolata. "Giocare sul nostro campo è un’altra storia. Ma purtroppo è così. Ci adattiamo e faremo il possibile", spiega Gigli. Un risultato da raggiungere guardando anche alle defezioni: "Il periodo non è positivo. Ci saranno assenze importantissime. Chi scenderà in campo dovrà farsi valere", prosegue il ds. Tre gare alla fine del girone d’andata e del 2023. Prima la Civitanovese, poi l’Azzurra Colli a domicilio e infine l’Urbania in casa. "Queste gare serviranno a capire a che punto siamo del percorso. Dopo l’annata passata l’obiettivo è confermarci. È un campionato difficile e noi stiamo facendo abbastanza bene – conclude Gigli –. In queste ultime gare capiremo anche dove possiamo arrivare e dove guardare".

