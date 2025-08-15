Il ds Guerri: "Profili futuribili. E’ la squadra"

Una squadra praticamente fatta da un mese e una scelta tecnica molto chiara. Così in sintesi l’intervento a RadioSienaTv del ds bianconero Simone Guerri. "Stiamo lavorando bene, siamo contenti del livello di crescita. La rosa c’è al 90 per cento, ancora qualcosina manca in difesa e sulla trequarti. Ma siamo sulla buona strada. La proprietà ha chiesto di costruire un club con profili giovani, con la mentalità basata sul lavoro duro, anche supportato da telecamere tattiche e dati. Una vera e propria rivoluzione. Ci hanno messo a disposizione strumenti di lavoro diversi. Sul mercato abbiamo cercato profili futuribili, facendo biennali e triennali a ragazzi giovani. Sono andato in simbiosi totale con la visione dell’allenatore". Poi sulla scelta dell’allenatore. "E’ stata lunga, perchè abbiamo tre presidenti e tantissimi soci con cui vanno condivise le scelte. Sono molto contento che sia arrivato mister Bellazzini e il suo staff, hanno un modo di lavorare che si sposa perfettamente con la visione della proprietà". Infine il girone. "Il Grosseto è la squadra da battere, poi Gavorrano, Prato, Foligno e Seravezza".