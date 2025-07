IL DS GUERRI. "Ricreare l’unione tra la parte sportiva e i tifosi: solo così saremo competitivi»

A presentare Bellazzini il ds Guerri (foto) che parte con una breve premessa sulla scorsa annata. "Resta l’amaro in bocca per la stagione che non è andata come speravamo, ma ripartiamo da una delusione e cercheremo di invertire l’umore. Questo sarà l’anno zero. L’obiettivo è ricreare un contesto di unione tra la parte sportiva e i tifosi, solo così si possono raggiungere i risultati e essere competitivi. Il budget messo a disposizione è simile all’anno scorso".

Poi sulla scelta del tecnico. "Ho individuato un profilo su cui gettare le basi per costruire qualcosa in futuro, coinvolgendo la società. Ho cercato un profilo che più li rappresentasse, toccando vari criteri tra cui un calcio più offensivo e di conduzione del gioco, non attendista. Volevamo un tecnico moderno che parlasse inglese. Dopo aver fatto una scrematura, ho stretto il cerchio su Bellazzini, che rappresenta quello che vuole la società".

Dello staff per ora è noto solo il vice che sarà Lelli. "La fortuna è avere un vice che ha fatto anche il primo allenatore. Quando Bellazzini mi ha detto che sarebbe stato Lelli, è stata una piacevole sorpresa. Il resto del gruppo lo ufficializzeremo nelle prossime ore".

Infine sul mercato. "La volontà è costruire una rosa giovane, i giocatori salutati finora non rientravano nei piani per motivi diversi. Da oggi annunceremo qualcosa, abbiamo già formalizzato una serie di accordi. Boccardi? Stiamo valutando. Affronteremo la questione, perché ci ha dato tanto in questi due anni".

g.d.l.