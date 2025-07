Il dt Cianni disegna la nuova squadra. "Domizi può venire alla Recanatese. Melchiorri? Sarà un valore aggiunto»

Se consideriamo il suo "cursus honorum" Josè Cianni (foto) farebbe parte della vecchia guardia ma, onestamente, il dt della Recanatese ha definito il suo particolare momento nel club giallorosso come un "nuovo inizio", visti i saluti di metà maggio che suonavano come un congedo. Allora fu una scelta in linea con le dimissioni in massa del vecchio CdA, ma nelle successive settimane si è resettato tutto, pur nella continuità, con un nuovo presidente definito "esuberante, voglioso ed estremamente intelligente". Scelto l’allenatore, con tutte le responsabilità del caso, da ieri è tempo di mercato visto che i contatti sin qui intercorsi non potevano che essere interlocutori mentre ora, con il budget ormai acclarato si deve passare alla concretezza.

Relativamente ai nuovi arrivi partiamo dalle voci che riguardano gli ex civitanovesi, il difensore Diop ed il centrocampista 22enne Domizi: "Sono profili che ci interessano. Con quest’ultimo credo che tra domani e lunedì potremo chiudere positivamente. Il difensore sta vagliando anche qualche altra richiesta che gli è giunta nel frattempo, ma sono ottimista".

Cambiamo reparto passando all’attacco ed al binomio Melchiorri-Lovotti. "Federico ha un contratto biennale con noi. Penso che ci incontreremo all’inizio della prossima settimana: sarebbe bello vederlo in campo con la nostra maglia e sono certo che potrà essere un valore aggiunto per la squadra. Lovotti ha eccellenti qualità, grandi doti agonistiche che penso possano risaltare anche in D".

Capitolo a parte, forse, Bellusci. "Peppe ci ha manifestato la disponibilità a restare. La scorsa stagione per lui è stata particolarissima. Ricordo che è venuto a Recanati ad inizio ottobre reduce da 4 mesi trascorsi seduto in ospedale per assistere una persona cara e gli abbiamo chiesto grandi sacrifici che lui ha sempre onorato con enorme professionalità, anzi andando al di là di ciò che potrebbe essere considerata la normalità. Ora è diverso: inizierebbe la preparazione con noi e sappiamo che la sua classe ed il suo carisma non sono in discussione. Penso che nel prossimo campionato trarremo i frutti del suo impegno".

Fatta per Fioravanti, portiere scuola Empoli del 2007, data di nascita fondamentale considerata la normativa degli under, ultima riflessione su Manuel Giandonato. Vice allenatore o ancora in campo, considerato che è un classe ’91? "O l’uno o l’altro, questo è certo. Posso dire che farà parte della Recanatese 2025-26: dico che è un giocatore importante, tutt’altro che sul viale del tramonto". Nello staff ci saranno ancora Francesco Ripa come preparatore dei portieri e Franco Gigli che, tramontata l’ipotesi del ritorno di Virgili, sarà il preparatore atletico.