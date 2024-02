Il duello a Fucecchio

FUCECCHIO

2

FRATRES PERIGNANO

2

FUCECCHIO: Del Bino, Arapi (28’ st Re), Lotti, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Mariani, Cenci, Andreotti (40’ st Mhilli), Badalassi (15’ Agostini), Rigirozo(38’st Geniotal). All.Giorgetti.

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Acosta, Scremin (40’ st Porcellini), Arvia (37’ st Freschi), Mancini, Petri, Pennini (16’ st Taraj), Zefi, Rosi, Ficarra, Sciapi. All.Colombini.

Arbitro: .Mauro di Pistoia.

Marcatori: al 25’ pt Ficarra, 26’ pt Lotti, 12’st Andreotti (R), 13’st Sciapi.

Fucecchio – Un pareggio che muove le classifiche di entrambe le squadre ma che non dà una svolta significativa alla voglia di ripresa chiesta alla vigilia. In particolare i Fratres Perignano erano chiamati a far vedere che hanno la capacità di ritornare nel gruppo delle pretendenti ai play off finali. Il pareggio è buono, inverte la tendenza dopo la sconfitta interna di domenica scorsa, ma il segnale è ancora debole. Parte bene il Fratres Perignano con un tiro di Ficarra che va fuori di poco. Lo stesso Ficarra al 25’ realizza il gol del vantaggio ospite concretizzando al meglio con un tiro da fuori una iniziativa di Rosi nella metà campo avversaria. Passa un solo minuto e il Fucecchio realizza il gol del pareggio grazie a Lotti che, su azione a seguito di un calcio d’angolo, risolve positivamente la mischia in area ospite. Poco dopo ci prova ancora Rosi ma trova Del Bino pronto alla parata con i piedi. Nella ripresa la squadra di Dell’Agnello, oggi in tribuna perché squalificato, fa gioco e al 12’ si porta in vantaggio capovolgendo il risultato. Petri infatti commette fallo in area su Rigirozo e per l’arbitro è rigore che Andreotti trasforma. Anche in questa occasione, a parti invertite, passa un solo minuto e i Fratres Perignano agguantano il pareggio grazie ad una pronta deviazione di Sciapi dopo una iniziativa di Rosi. Alla mezz’ora ci prova Lotti a riportare avanti i Fucecchio ma il suo colpo di testa va fuori. Proprio nel finale di partita due occasioni da gol, una per parte, ma il risultato finale non cambia e il fischio finale dell’arbitro sancisce la parità. PM