Il duello allo Speroni. Pro Patria all’esame Pro Vercelli. Colombo: "Sarà una prova dura»

BUSTO ARSIZIO (Varese)

In una settimana decisiva la Pro Patria oggi ospita allo Speroni la Pro Vercelli. "Sarà una partita molto combattuta - dice in conferenza mister Colombo - loro sono una squadra che gioca la palla, che va a prendere alto l’avversario, sarà una partita molto difficile: dobbiamo entrare in campo con la stessa determinazione che abbiamo dimostrato anche a Trento. Le difficoltà ci saranno perché la Pro Vercelli è una squadra forte, dobbiamo perciò alzare il nostro livello di prestazione. Dobbiamo capire come fare le pressioni, come fare la partita: io un’idea me la sono fatta, speriamo sia quella giusta: non vedo l’ora della partita. La cosa fondamentale per noi è muovere la classifica, perché ne mancano sempre meno, dobbiamo fare sempre punti. Dobbiamo essere equilibrati in campo: quando non si può vincere, bisogna almeno pareggiare".

PRO PATRIA (3-4-2-1): Mangano; Vaghi, Saporetti, Moretti; Somma, Nicco, Ferri, Ndrecka; Curatolo, Pitou; Castelli.

Luca Di Falco