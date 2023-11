Il duello SUL SAN MINIATO. Braccio di ferro. Gasperini-Montanari

E’ sul piede di guerra il San Miniato, per l’ennesimo colpo di scena nella querelle con Emiliano Montanari. La Nuova Elettrica, azienda dell’ingegnere romano, avrebbe chiesto al gruppo sportivo neroverde di saldare un debito per utenze non riscosse. Una richiesta che il presidente del San Miniato Claudio Gasperini Signorini non ha preso bene e che potrebbe portare a una querela per diffamazione. Una strada che anche l’avvocato Barbara Lazzeroni, legale rappresentante del San Miniato e di Gasperini insieme a Fabio Giotti ha lasciato trapelare. "Il San Miniato è parte lesa in questa vicenda e che faremo quanto necessario perche’ emerga immediatamente il comportamento di Nuova Elettra. A noi, per adesso, non è stato notificato nulla e non vediamo l’ora di leggere il contenuto degli atti, visto che il San Miniato non ha debiti certi, liquidi ed esigibili. Siamo impazienti di vedere questo capolavoro".