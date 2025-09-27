Il Faenza riceve la capolista
Eccellenza Al ’Neri’ la big Sampierana. Massa: sfida da brividi col Mezzolara
In un campionato di Eccellenza che deve ancora entrare nel vivo, si giocano in questo weekend le gare della quinta giornata. Domani, va in scena l’anticipo estense Spal-Comacchiese. Domenica alle 15,30, si disputano tutte le altre sfide.
Sanpaimola-Santarcangelo. Al ‘Buscaroli’ di Conselice è in arrivo una matricola terribile, che ha già fatto vedere di che pasta è fatta, vincendo entrambe le trasferte fin qui disputate, a Pietracuta e Mesola. Dal canto proprio la formazione di San Patrizio, archiviate i due scivoloni iniziali, punta forte sull’onda lunga del successo esterno della scorsa settimana a Russi. Entrambi i due precedenti fra le due squadre sono finiti in parità.
Mezzolara-Massa Lombarda. A Budrio, nella tana di una delle candidate alla promozione peraltro già schizzata in testa a quota 10 in condominio con Castenaso e Sampierana, la formazione di mister Bamonte parte senza i favori del pronostico, ma certamente non sconfitta in partenza. I bianconeri, che in classifica hanno 4 punti, ma che in trasferta hanno perso entrambe le volte 2-0, cercheranno di scalfire la difesa bolognese che, finora, ha incassato una sola rete. Negli scontri diretti, il Massa non ha mai vinto (3 pareggi e un ko).
Cava Ronco Forlì-Russi. Con 4 punti in classifica, ma solo uno nelle ultime 3 giornate, gli arancioni devono cercare in tutti i modi di muovere a classifica. Non sarà facile, anche perché i padroni di casa (3 successi di fila prima del ko di misura di domenica scorsa a Castenaso), sono partiti fortissimo e nutrono legittime ambizioni. Sarà la partita di Salomone, centravanti dei forlivesi, per 6 stagioni consecutive bandiera del Russi. Il bilancio dei 15 scontri diretti è favorevole gli arancione con 6 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte.
Faenza-Sampierana. Al ‘Bruno Neri’ arriva la capolista, che guida la classifica con 10 punti in condominio con Mezzolara e Castenaso. Un pareggio e 3 vittorie di fila è il bilancio degli ospiti. I manfredi invece hanno iniziato in salita e, in classifica, sono al quartultimo posto con 3 punti, ma senza vittorie e, un po’ clamorosamente, senza reti all’attivo. È anche vero che la difesa ha incassato un solo gol. Nel bilancio dei 18 scontri diretti, l’ago della bilancia pende decisamente a favore degli ospiti con 8 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte.
Solarolo-Osteria Grande. Dopo l’ottimo campionato 2024-25, l’avvio del Solarolo (un solo punto all’attivo e 3 ko) non è quello che ci si aspettava. Il match contro l’Osteria Grande arriva al momento giusto per tentare di rompere il ghiaccio. I bolognesi sono ancora imbattuti, ma vantano 4 punti in classifica frutto di altrettanti pareggi.
