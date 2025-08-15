Il Fano riprende l’Urbania

Sarà anche calcio d’agosto, ma oltre 600 spettatori (con tifo chiassoso su entrambi i fronti) e Alma Fano e Urbania che in campo non si risparmiano la dicono lunga sulle aspettative che ci sono in queste due realtà sportive della nostra provincia. Per non sfigurare di fronte ad una formazione di Eccellenza, i granata ci mettono gamba e cuore – come dimostra pure il pareggio colto all’ultimo secondo – per mettere in difficoltà l’Urbania che giostra con autorevolezza, specie sul settore destro dove Kalombo, Sarli e Triana sembrano già dialogare a memoria.

Così come contro la Fermignanese, mister Omiccioli deve rinunciare nuovamente agli elementi di spicco, Andrea Omiccioli, Gucci, Sartori e pure Pierpaoli, finendo per allestire un’Alma Fano operaia (con qualche elemento pure in prova come Arpaia e Zaccardo) che se forse cede qualcosa sul piano tecnico – l’Urbania dispone anche di gente come Manna, Vrioni, Conti e Fraternali – non si risparmia in tenacia e combattività. L’allenamento congiunto fornisce alla fine utili spunti per i due tecnici, quello granata Mirco Omiccioli e quello durantino Antonio Ceccarini perché le due squadre si muovono con grande dinamismo e reattività. La gara non è noiosa e nonostante il caldo serale risulta vivace se rapportata ai tempi di preparazione. C’è pure qualche spunto offensivo su entrambi i fronti. Al 36’ del primo tempo Sabattini si libera in area per il tiro ma il portiere Ferri neutralizza. L’Urbania replica subito dopo con un assist di Triana per Sarli la cui botta è però deviata da un difensore granata. Nella ripresa al 6’ sempre Triana alza troppo la conclusione sull’uscita di Sodani, mentre al 17’ Moschella in area cerca il passaggio invece del tiro. Ancora Fano in evidenza al 20’ su calcio d’angolo con Mattioli che colpisce di testa, ma il portiere Monte alza d’intuito sopra la traversa.

Con le squadre ormai modificate dai cambi e lo 0-0 che sembra non schiodarsi arriva al 42’ l’inaspettato vantaggio dei durantini grazie ad un autogol di Giacomelli che nel tentativo di liberare un traversone degli ospiti infila il pallone all’incrocio dei pali. Pur colpito a freddo il Fano prova a reagire e trova incredibilmente il pareggio nell’ultimo dei quattro minuti di recupero. Una punizione poco fuori area per i granata è battuta da capitan Fontana che nonostante la folta barriera dei durantini riesce a infilare il pallone rasoterra proprio nel lato del portiere. È l’epilogo più giusto.

Silvano Clappis