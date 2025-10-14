Il Fano si rinforza in attacco, arriva Slain

L’Alma Fano Calcio punta sull’acquisto del calciatore spagnolo Luca Slain, classe 2004, trequartista offensivo con il vizio del gol. Il perfezionamento dell’accordo dovrebbe avvenire nelle prossime ore, il tempo necessario perché il giocatore possa raggiungere l’Italia, considerato anche che viene da un campionato equadoregno. Con l’arrivo di Slain si punta a migliorare la qualità del gioco, specie quello offensivo, che è sempre stato tra gli obiettivi principali della dirigenza granata sul mercato. Anche domenica contro il Villa San Martino si è vista una squadra che ha trovato qualche difficoltà nel costruire gioco. All’ultimo minuto mister Omiccioli ha dovuto rinunciare al regista arretrato Andrea Omiccioli per un dolore muscolare e la squadra ne ha risentito, pur tenendo presente che il sostituto, Cristiano Frulla un under, ha disputato una partita di sostanza, risultando alla fine tra i migliori dei granata. Ci ha pensato per fortuna un vivace Sartori, con una magistrale pennellata su punizione, alla prima occasione della partita, a spedire il pallone all’incrocio e a regalare il successo ad un’Alma che ha bisogno di ritrovare al più presto tutti i suoi uomini migliori se vuole continuare a tenere testa alle due squadre, Lunano e Castelfrettese, che al momento puntano a prendere il largo, a suon di vittorie.

Il ritorno sul mercato è forse dettato proprio da questa necessità di non perdere contatto con le prime in classifica. D’altronde lo stesso direttore sportivo Roberto Canestrari qualche giorno fa era uscito con un "se vediamo, strada facendo, che manca qualcosa penso che la proprietà non si tiri indietro". E il consorzio, dopo l’ultima assemblea dello scorso fine settimana deve aver dato il via libera al rafforzamento della squadra che con l’arrivo di Slain dovrebbe aumentare le sue capacità offensivo e di gioco. Con lo spagnolo Slain, un effervescente Sartori e un Gucci che sta ritrovando pian piano il ritmo partita, l’Alma potrebbe fare quel salto di qualità che tutti i numerosi tifosi – anche domenica al "Mancini" erano circa un migliaio – si augurano che avvenga al più presto. L’intermezzo di Coppa Italia, domani in casa l’andata contro il San Costanzo-Marottese (si gioca alle ore 20), potrebbe servire a mister Omiccioli per verificare le condizioni atletiche di alcuni elementi e far giocare quagli elementi che invece vengono utilizzati poco in campionato.

sil.cla.