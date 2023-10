Il fattore campo non premia. Carrarese, solo un punto contro due neopromosse. Bilancio insoddisfacente

Un punto contro due neopromosse, brave quanto vogliamo ma pur sempre matricole delle categoria, in due partite giocate oltretutto nel proprio stadio. La Carrarese non può essere soddisfatta del bilancio di questa settimana che sulla carta doveva darle l’abbrivio per approcciare con una classifica più importante i prossimi big match contro Cesena e Pescara. Avesse fatto 6 punti la squadra di Dal Canto adesso si ritroverebbe da sola al secondo posto e invece è quinta. E’ logico che con i se e con i ma si va poco lontano ma il malcontento nella tifoseria era palpabile al termine del match ed i giocatori hanno avuto un confronto immediato sotto la curva. C’è da voltare subito pagina e pensare al match di lunedì a Cesena.

"Siamo dispiaciuti per questo pareggio ma dobbiamo cercare di guardare avanti – concorda il bomber Alessandro Capello – e di portare punti a casa sin dalla prossima partita. Speriamo che rappresenti un po’ la svolta per noi, per darci un po’ di quella continuità che fuori casa ancora ci manca. Sarà una partita bella e difficile perché loro sono molto forti". L’attaccante bolognese non riesce a capacitarsi del pari col Pineto. E’ tornato in panchina al 77’ con la squadra in vantaggio grazie al suo gol e con gli avversari ridotti in inferiorità numerica e sicuramente non si aspettava un epilogo del genere. "C’è poco da spiegare. Abbiamo preso gol nell’unica occasione concessa su una punizione passata sotto la barriera. C’è sicuramente rammarico. La prestazione penso, però, che ci sia stata. Abbiamo creato tante occasioni".

Capello ha segnato il suo terzo gol stagionale, che è andato a festeggiare coi compagni davanti alla panchina, e rappresenta l’unica certezza offensiva della Carrarese. "Chi fa gol non è importante – minimizza lui –. Che sia un attaccante, un centrocampista o un difensore l’importante è buttarla dentro. Il gol è sempre di tutta la squadra. Per questo sono andato a festeggiare con la panchina, per condividere la gioia con loro. Dispiace che il mio gol non sia bastato per vincere la partita". Ieri c’è stato il normale lavoro di scarico per chi ha giocato con seduta assieme all’Under 17 per il resto del gruppo. La squadra si allenerà ancora stamani e domattina con partenza nel pomeriggio per Cesena dove mancherà ancora Coppolaro che dovrà scontare la seconda delle tre giornate di squalifica comminategli dal giudice sportivo.